A Arábia Saudita entrou com força no panorama do futebol e já conseguiu atrair alguns craques que atuavam nos principais campeonatos europeus.

Cristiano Ronaldo foi o primeiro nome sonante a mudar-se para esta liga do Médio Oriente, mas Karim Benzema e Neymar também lhe seguiram as pisadas.

O forte investimento, embora se traduza nos valores pagos nas transferências, reflete-se, sobretudo, nos salários milionários pagos aos jogadores.

Um relatório da Al Sharq News, sobre o mercado de transferências saudita, cruzou dados da Bloomberg e da Forbes para elaborar a lista de mais bem pagos da Arábia Saudita. Cristiano Ronaldo surge no topo, até por força dos contratos publicitários que tem, mas há outro português no top-10.

Confira, na galeria associada, os dez jogadores mais bem pagos a alinhar no campeonato saudita.

Nota: os valores, originalmente em dólares, foram arredondados.