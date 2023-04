Antonio Mohamed revelou que recusou a proposta para treinar o Al Nassr, equipa na qual joga o portuugês Cristiano Ronaldo. O motivo? O argentino já tinha dado a palavra ao Pumas e por uma «questão de lealdade», recusou a oferta do clube saudita.



«Houve várias conversas com o Al Nassr. Disseram que me queriam porque tinham despedido o Rudi Garcia. Era muito dinheiro, mas já tinha assumido um compromisso com o Pumas. Era uma questão de lealdade. Jamais deixaria uma equipa para ir para a outro», revelou, em entrevista à TV Azteca.



«El Turco» recusou a oferta e acabou por ser Dinko Jelicic, técnico dos sub-19 do Al Nassr, a ser promovido à primeira equipa. Tem estreia marcada esta terça-feira frente ao Al-Hilal.