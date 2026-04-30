Merih Demiral, defesa do Al Ahli que em Portugal chegou a passar pelo Sporting e pelo Alcanenense, reagiu à derrota da formação de Jeddah frente ao Al Nassr por 2-0, deixando diversas críticas à arbitragem e à federação saudita, alegando ajuda ao Al Nassr na corrida ao título.

«Por amor de Deus, querem todos ajudar o Al Nassr a conquistar algo (título saudita). Isto é uma vergonha. Estão sempre a ajudar o Al Nassr», afirmou Demiral.

«Graças a Deus o Al Ahli não precisa da ajuda de ninguém para vencer. O Al Ahli estará sempre no topo», reforçou.

O antigo companheiro de Cristiano Ronaldo na Juventus foi um dos destaques da partida, depois de estar envolvido em diversos conflitos no decorrer (sofreu uma entrada duríssima) e após o encontro, com destaque também para provocações.

Após o apito final da partida, o defesa central turco foi ao balneário buscar a medalha de campeão da Liga dos Campeões Asiática, conquistada recentemente pela segunda vez consecutiva, e exibiu-a em frente aos adeptos da formação orientada por Jorge Jesus, em tom de provocação.

O Al Nassr ocupa o primeiro lugar (79 pontos) com oito pontos de vantagem do Ah Hilal (71 pontos), que ocupa o segundo posto, com menos um jogo.