A equipa de sub-13 do Al Nassr, na qual joga Cristianinho Júnior, sagrou-se campeã nacional do escalão.



A três semanas do final da prova, a equipa do filho de Cristiano Ronaldo festejou a conquista do título beneficiando de outros resultados.



Lembre-se que Cristianinho começou a jogar nos sub-13 do clube em meados de outubro.

Final whistle 🤩

AlNassr U13 team are the Champions 🏆



Our boys did it 3 weeks before their last fixture!

Congratulations to our young stars, the future is looking bright! 💛 pic.twitter.com/cEcon3bsYR