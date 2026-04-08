Wenderson Galeno, ex-FC Porto, não perdoou nas críticas à arbitragem, após o jogo frente ao Al Fayha. O extremo do Al Ahli referiu, ainda, que o sucedido é «uma falta de respeito com o clube».

Depois do empate a uma bola diante do nono classificado, Galeno utilizou as redes sociais para demonstrar a sua frustração com a arbitragem do jogo da 29.ª jornada da liga saudita, onde referiu que a liga «quer dar uma taça a uma pessoa». Contudo, o internacional brasileiro não indica a quem se refere.

«Podem entregar a taça, é isso que querem, querem tirar-nos de qualquer forma do campeonato, querem dar a taça para uma pessoa, uma falta de respeito com o nosso clube», pode ler-se.

O clube também já reagiu, lamentando os «erros de arbitragem ocorridos no jogo».

Atualmente, recorde-se, o Al Ahli ocupa o quarto lugar, com 66 pontos, a quatro do líder Al Nassr que tem um jogo em atraso.