INCRÍVEL: guarda-redes saudita empata jogo com golo «à Trubin»
Abdulrahman Dagriri marcou aos 90+10m contra um treinador português
O treinador português Jorge Mendonça (antigo adjunto de José Mota) provou do 'veneno' de Anatoliy Trubin. Tal como o guarda-redes do Benfica, o guardião do Al Tai marcou um golo nos descontos ao Al Raed, treinado pelo técnico luso.
Ao intervalo, a equipa visitante ganhava o duelo da segunda divisão saudita, na tarde deste domingo. Porém, Hussain Al-Shurafa reduziu distâncias aos 64 minutos. Já aos 90+10m, com pouco a perder, o guarda-redes Abdulrahman Dagriri subiu à área num livre lateral à direita.
Após um primeiro desvio, o guardião de 35 anos deu uma cabeçada certeira na bola, para o lado oposto da baliza, num belo gesto técnico. Al-Otaibi ainda atirou-se, mas ficou a ver a bola entrar na sua baliza. Fez o 2-2 final.
O Al Tai é agora décimo classificado, com 25 pontos somados, a quatro do Al Raed, em oitavo lugar na tabela. Ora veja: