Jorge Jesus está bem na Arábia Saudita. Tão bem que não se imagina a voltar a trabalhar na Europa.

«É difícil, porque o futuro do futebol mundial, dos melhores jogadores e dos melhores treinadores, está na Arábia Saudita», afirmou. E indicou o motivo para ter essa opinião: «pela questão financeira».

O Al-Hilal lidera o campeonato, Jorge Jesus somou 20 vitórias seguidas pela primeira vez na carreira (tinha obtido 18 no Benfica) mas sabe que o trabalho ainda vai a meio.

«Ainda não ganhámos nada. Estamos em todas as provas, mas eu já tive a experiência de ganhar todas e também de não ganhar nenhuma», afirmou. E lembrou que «uma paragem de seis semanas na competição nunca é boa para quem vai à frente».

Jorge Jesus tem em Luis Castro o grande rival na luta pelo título saudita e está convicto de que «será um português a conquistar o troféu». Mas é à outra grande figura do Al-Nassr que faz grandes elogios.

O contraste Cristiano Ronaldo - Neymar

«O Cristiano Ronaldo é um exemplo, um símbolo de Portugal. na Arábia Saudita não tem paralelo. É um excelente profissional com uma paixão tremenda pelo jogo. É isso que o faz continuar, não é por falta de dinheiro. Isso é que faz a diferença», disse.

A superestrela do Al-Hilal é Neymar. Ou deveria ser. A grave lesão sofrida pelo astro brasileiro impediu Jorge Jesus de aproveitar as suas qualidades. O técnico português tem uma ótima impressão de Neymar, mas estabelece uma comparação com Cristiano Ronaldo.

«Não tive sorte nenhuma! Só trabalhei um mês e meio com Neymar. Ele é uma coisa fora do normal, um fora de série. Perdemos qualidade, ofensivamente, Ele é um miúdo fácil de liderar, muito doce e compreensivo. Agora, a sua vida para lá do futebol é à maneira dele. É o contrário do Cristiano Ronaldo, que dá prioridade à sua paixão pelo futebol. O Neymar tem mais paixão por outras coisas e coloca essas coisas da sua vida privada à frente. Mas como jogador é fabuloso. E como homem também», assegurou.

Durante as férias em Portugal, Jorge Jesus matou saudades, comeu o seu «peixinho», foi ver o Benfica - Sporting de Braga para a Taça de Portugal e reforçou uma convicção: «duvido que as melhores equipas portuguesas tivessem hipóteses de lutar pelo título na Arábia Saudita».