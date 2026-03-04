Após os conflitos que eclodiram no Médio Oriente, Jorge Jesus recorreu às redes sociais para garantir que está em segurança e que o foco está em «vencer as competições» em que o clube está inserido.

«Obrigado a todos pelas vossas mensagens! Eu e a minha equipa estamos bem e focados em vencer as competições em que o Al Nassr está presente. Os jogos da Champions foram adiados porque iriam ser realizados nos Emirados. O campeonato saudita continua normalmente», pode ler-se na mensagem.

Esta situação surge, recorde-se, na sequência do ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irão, contudo o campeonato saudita não foi interrompido, conforme salienta Jorge Jesus. O treinador de 71 anos refere, ainda, que a «equipa está focada em vencer».

Atualmente, o Al Nassr ocupa o primeiro lugar da tabela classificativa, com 61 pontos. Na próxima jornada, o clube de Cristiano Ronaldo, João Félix e Jorge Jesus, enfrenta o NEOM, a contar para a 25.ª jornada.