Jorge Jesus comentou a atualidade do futebol português e a próxima jornada da Primeira Liga. Em declarações exclusivas à Sport TV, na Arábia Saudita, o treinador do Al Hilal disse que continua a acompanhar o nosso futebol e que não considera o Sp. Braga candidato ao título.

«Das quatro equipas que estamos a falar eu já treinei três, só não treinei o FC Porto. O Sp. Braga também está a fazer uma época muito boa. O presidente, António Salvador, é alguém com uma dimensão muito grande, que fez do Sp. Braga uma grande equipa. Está lá entre as três mais fortes de Portugal. O campeonato vai resumir-se aos três. O Sp. Braga vai andar ali, mas penso que ainda não vai conseguir ter aquela projeção e aquele equilíbrio, porque quando tu jogas para ser campeão é uma coisa, quando jogas para fazer uma boa época é outra e as equipas grandes têm vantagem.»

Nas mesmas declarações, Jorge Jesus deixou ainda elogios ao trabalho de Sérgio Conceição no FC Porto.

«Não direi quem está a jogar melhor ou mais bonito, penso que o FC Porto, dos dois rivais, tem sido a equipa que mais me tem surpreendido. Porquê? Porque o FC Porto vai buscar jogadores ao Paços de Ferreira, ao Estoril, sei lá, ao Moreirense... e continua lá em cima. Na minha opinião, o trabalho do Sérgio tem sido espetacular e só espero que sejam dois bons jogos - eu vou ver, como é óbvio - e a maior sorte para os quatro.»

Jorge Jesus regressou ao Al Hilal e à Arábia Saudita esta temporada. A equipa saudita é líder isolada do campeonato, com 47 pontos, mais 10 do que o Al Nassr, que tem menos um jogo, e soma neste momento 18 vitórias consecutivas em todas as competições.