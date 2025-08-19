Jorge Jesus sobre Ronaldo: «Al Nassr merece ter esta estrela global»
Treinador português elogiou CR7 no rescaldo da vitória na meia-final da Supertaça saudita
Treinador português elogiou CR7 no rescaldo da vitória na meia-final da Supertaça saudita
Após o triunfo frente ao Al Ittihad (2-1), em Hong Kong, que apurou o Al Nassr para a final da Supertaça da Arábia Saudita, Jorge Jesus dedicou muitos elogios a Cristiano Ronaldo, que assistiu João Félix para o golo que decidiu o encontro.
«Ronaldo é um grande exemplo para o mundo do futebol. O Al Nassr merece ter esta estrela global, que vai ajudar a ganhar títulos esta época. Aos 40 anos, ainda está ao mais alto nível atlético. É profissional e não tenho dúvidas de que é o melhor do mundo. Como português, tenho orgulho em poder treiná-lo», referiu o treinador, após a partida, assinalando que «80 por cento dos adeptos vieram para o ver».
Sobre o jogo, Jesus considerou que o Al Nassr «ganhou com justiça», mesmo tendo jogado «70 minutos sem Sadio Mané, um jogador-chave», que foi expulso a meio da primeira parte.
«Estivemos muito bem, fizemos dois golos e um terceiro que era válido, mas que o árbitro decidiu anular. O Al Ittihad não conseguiu criar muito perigo», acrescentou o treinador português.
O Al Nassr vai defrontar, na final da Supertaça saudita (sábado, 13h00), o vencedor da restante meia-final, que opõe o Al Ahli ao Al Qadisiya, na quarta-feira (13h00).