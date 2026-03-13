Na antevisão ao duelo frente ao Al Hilal a contar para a 26.ª jornada da liga saudita, José Gomes não poupou nas críticas à arbitragem e recordou a derrota sofrida, o ano passado, frente à equipa agora orientada por Simone Inzaghi por 4-3

«Na temporada passada, com um árbitro estrangeiro, marcámos cinco golos e perdemos por 4-3. Antes do intervalo estávamos a ganhar por 2-0, Sofiane marca um golo limpo e eles (equipa de arbitragem) dizem que o sistema não conseguia ver a linha exata. Se me perguntarem, quero um árbitro saudita. O maior problema desta liga é ter árbitros estrangeiros», disse.

Veja o momento do técnico português:

O Al Fateh não vence há dois jogos (um empate e uma derrota) e ocupa o 12.º lugar com 28 pontos. O Al Hilal, por sua vez, é terceiro com 61 pontos, a três do líder Al Nassr.