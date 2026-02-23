José Gomes vence, Leandro Antunes marca e Al Ahli dorme na liderança
Sortes diferentes para os portugueses na Arábia Saudita
Após oito jogos consecutivos sem vencer, o Al Fateh, comandado pelo português José Gomes e com Jorge Fernandes a titular, venceu na receção ao Al Okhdood, por 2-1, num jogo em atraso da 10.ª jornada do campeonato saudita.
Os golos apareceram apenas na segunda parte. Mourad Batna (55m) abriu o marcador de penálti e Sofiane Bendebka (85m) aumentou a vantagem dos anfitriões. Naif Asiri reduziu para os visitantes, já em tempo de descontos.
Este triunfo permite ao Al Fateh subir ao 10.º lugar, com 27 pontos, ao passo que o Al Okhdood é 17.º e penúltimo classificado, com dez.
Também esta segunda-feira, o Al Ahli foi até ao reduto do Damac vencer por 1-0, com um golo solitário de Franck Kessié (37m).
O Al Ahli vai passar a noite na liderança, com 56 pontos, mais um do que o Al Nassr e mais dois do que o Al Hilal, segundo e terceiro, que têm menos um jogo. O Al Hilal visita o Al Taawon na terça-feira e o Al Nassr joga no terreno do Al Najma no dia seguinte.
Noutro jogo do dia, o Al Riyadh, com Leandro Antunes e Tozé de início, perdeu por 3-1 em casa do Al Shabab.
Leandro Antunes até marcou para os forasteiros, mas de nada valeu perante o hat trick de Yannick Carrasco.
Nota ainda para o Al Qadisiya, que goleou o Al Ettifaq por 4-0, com Julian Weigl a apontar um dos golos e Otávio como suplente utilizado.