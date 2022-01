O Al-Hilal, de Leonardo Jardim, alcançou este sábado a terceira vitória consecutiva no campeonato saudita: esse terceiro triunfo seguido foi frente a outra equipa com um técnico português: o Al-Taawon, de José Gomes (3-2).

Apesar do triunfo, a formação de Jardim esteve a perder por 2-0. Tawamba abriu o marcador aos seis minutos, de penálti, e Luvannor fez o 2-0 aos 24m, igualmente de penálti.

Aos 29 minutos, começou a reviravolta do Al-Hilal: Kanno, a passe de Matheus Pereira (ex-Sporting e Desp. Chaves), reduziu para 2-1.

Ainda antes do intervalo, Al Dawsari empatou de penálti, e no início da etapa complementar, aos 47 minutos, Moussa Marega, antigo avançado do FC Porto, Vitória de Guimarães e Marítimo, fez o 3-2.

Com este resultado, o Al-Hilal está no quarto lugar da tabela classificativa, a oito pontos da liderança, ao passo que o Al-Taawon é 13.º, com 17 pontos.