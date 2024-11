Depois de neste domingo se ter especulado sobre um possível regresso de Neymar ao Santos, Pini Zahavi, agente do jogador brasileiro, veio desmentir qualquer trasnferência de Neymar.

«Não há negociações em curso para que o Neymar deixe o Al Hilal. Ele tem contrato e está muito feliz lá», disse em exclusivo ao jornalista Fabrizio Romano.

Zahavi abordou ainda o futuro imediato do jogador de 32 anos, dizendo não entender «de onde vêm os últimos rumores».

«O pai do Neymar e eu somos as únicas pessoas que podem falar sobre o futuro do Ney.», concluiu o agente do jogador do Al-Hilal.

Neymar, que esteve parado quase um ano devido a uma grave lesão no joelho direito, regressou aos relvados no início do mês de novembro mas teve uma recaída e está novamente fora das opções de Jorge Jesus.