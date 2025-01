E se Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar voltassem a jogar juntos? O mítico trio MSN faz parte do imaginário de quem o viu brilhar em Barcelona e há, nos Estados Unidos da América, quem o queira reeditar.

Jorge Más, um dos donos do Inter Miami, admitiu, em dezembro do ano passado, a intenção de levar Neymar para a Florida, onde já estão Messi e Suárez. Confrontado com essa possibilidade, o internacional brasileiro definiu-a como «interessante».

«Obviamente, jogar novamente com Messi e Suárez seria incrível. Eles são meus amigos. Seria interessante reviver esse trio» admitiu o avançado, em entrevista à CNN, ainda que se sinta realizado no Al Hilal, de Jorge Jesus. «Estou feliz na Arábia Saudita, mas, quem sabe? O futebol é cheio de surpresas», completou.

Neymar, hoje com 32 anos, recuperou recentemente de uma lesão grave, que o afastou dos relvados durante praticamente um ano, e tem contrato com o campeão saudita até ao final da presente temporada.

Atento a esta possibilidade estará o FC Porto, um dos adversários do Inter Miami no Grupo A do Mundial de clubes, que se joga entre 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos da América.