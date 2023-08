Depois da chegada de Cristiano Ronaldo no fim de 2022, a Arábia Saudita voltou a agitar o mercado de transferências este verão. Com dinheiro para gastar, os clubes sauditas conseguiram contratar alguns dos maiores nomes do futebol europeu como Édouard Mendy, Karim Benzema, Sadio Mané, N'Golo Kanté, entre outros.



Por isso, o Maisfutebol decidiu fazer um onze com os craques que vão jogar na Liga saudita na próxima temporada. É claro que não há espaço para todos e foi necessário fazer uma ou outra adaptação. A enorme qualidade dos jogadores acabou por dificultar a tarefa e nomes como Brozovic, Fofana, Henderson, Fabinho, Malcom, Jota, Mahrez e Saint-Maximin não tiveram espaço entre as primeiras escolhas.



Veja o onze de estrelas da Liga saudita na galeria associada.