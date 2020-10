Oficializado como reforço do Al-Hilal no último domingo, Luciano Vietto apenas chegou esta quarta-feira a Riade.



O emblema saudita assinalou a presença do argentino com a seguinte mensagem: «O Zorro chegou».



«Estou muito contente por estar aqui», referiu o jogador de 26 anos no vídeo que acompanha a fotos.



Lembre-se que Vietto deixou o Sporting a troco de sete milhões de euros, sendo que 3,5 milhões são para o Atlético de Madrid.