O Al Ittihad anunciou a contratação de Bruno Henrique.



Numa curta nota divulgada nas redes sociais, o emblema saudita informa que o médio de 30 anos chega oriundo do Palmeiras. Segundo a imprensa brasileiro, o Verdão recebeu cerca de cinco milhões pela contratação do jogador.



Bruno Henrique, que fez parte da equipa campeã em 2018, vai viver a sua segunda experiência fora do futebol brasileiro depois de uma curta passagem pelo Palermo em 2017. O médio vai ser orientado pelo também brasileiro Fábio Carrille, antigo treinador do Corinthians.