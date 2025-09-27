OFICIAL: Al Ittihad despede Laurent Blanc após derrota com o Al Nassr
Francês tinha sido campeão saudita na temporada passada
Francês tinha sido campeão saudita na temporada passada
O Al Ittihad anunciou, este sábado, a saída de Laurent Blanc do comando técnico da equipa.
O despedimento do treinador francês acontece na sequência da derrota com o Al Nassr (2-0), de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix, na passada sexta-feira.
📝 | Termination of contract with first football team’s head coach pic.twitter.com/fkWmZdnNeB— Al-Ittihad Club (@ittihad_en) September 27, 2025
Com três vitórias em quatro jornadas, o Al Ittihad, dos portugueses Danilo Pereira e Roger Fernandes, tem nove pontos é terceiro classificado do campeonato saudita. Esta temporada, o Al Ittihad também já tinha perdido a Supertaça para o Al Nassr e foi derrotado na primeira jornada da Champions asiática.
Na última época, Laurent Blanc, de 59 anos, conduziu o Al Ittihad à conquista do campeonato e da Taça saudita.
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?