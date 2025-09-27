O Al Ittihad anunciou, este sábado, a saída de Laurent Blanc do comando técnico da equipa.

O despedimento do treinador francês acontece na sequência da derrota com o Al Nassr (2-0), de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix, na passada sexta-feira.

Com três vitórias em quatro jornadas, o Al Ittihad, dos portugueses Danilo Pereira e Roger Fernandes, tem nove pontos é terceiro classificado do campeonato saudita. Esta temporada, o Al Ittihad também já tinha perdido a Supertaça para o Al Nassr e foi derrotado na primeira jornada da Champions asiática.

Na última época, Laurent Blanc, de 59 anos, conduziu o Al Ittihad à conquista do campeonato e da Taça saudita.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?

RELACIONADOS
VÍDEO: Ronaldo marca, Al Nassr vence Al Ittihad e isola-se na liderança