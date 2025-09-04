O alemão Matthias Jaissle renovou contrato com o Al Ahli até 2027, anunciou o emblema saudita, esta quinta-feira.

O técnico de 37 anos parte para a terceira temporada à frente da equipa. Esta época, já conquistou a Supertaça saudita, graças a um triunfo na final diante do Al Nassr, comandado pelo português Jorge Jesus e onde alinham Cristiano Ronaldo e João Félix. Além disso, conquistou a última edição da Liga dos Campeões Asiática.

Jaissle é treinador de Galeno no Al Ahli. O germânico iniciou a carreira como treinador principal nos austríacos do Liefering, em 2020/21. Depois, esteve duas temporadas no Red Bull Salzburgo, antes de se mudar para o Médio Oriente.