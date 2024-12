Fatih Terim, experiente treinador turco, é o sucessor de Vítor Pereira no Al Shabab, anunciou o emblema saudita.

O treinador de 71 anos estava livre no mercado, isto depois de ter orientado o Panathinaikos na temporada passada. Antes disso, notabilizou-se no comando do Galatasaray e da seleção da Turquia, mas também à frente de Fiorentina e Milan.

Segundo a imprensa turca, o acordo é válido por seis meses e vai render 1,5 milhões de euros ao técnico.

O Al Shabab, que viu sair Vítor Pereira para o Wolverhampton, é sexto classificado da liga saudita, com 23 pontos, a 13 do líder Al Ittihad.