OFICIAL: Hervé Renard despedido da Arábia Saudita a dois meses do Mundial
Francês cumpria a segunda passagem nos sauditas
Hervé Renard foi demitido do cargo de selecionador da Arábia Saudita, a dois meses do Mundial 2026.
O técnico francês, de 57 anos, confirmou o despedimento à agência noticiosa AFP.
«É futebol. A Arábia Saudita qualificou-se sete vezes para o Campeonato do Mundo, duas delas comigo. E só um treinador passou a fase de grupos, fui eu, em 2022. Pelo menos, terei esse orgulho», disse o treinador, que regressou ao cargo de selecionador da Arábia Saudita em 2024, para suceder a Roberto Mancini, depois de uma primeira experiência entre 2019 e 2023.
Renard, que tinha contrato até ao fim do Mundial 2026, termina esta segunda passagem na seleção saudita com 13 vitórias, cinco empates e 11 derrotas em 29 jogos. Na última pausa internacional, perdeu os dois jogos particulares, frente ao Egito (4-0) e à Sérvia (2-1).
No Mundial, diga-se, a Arábia Saudita vai defrontar Espanha, Uruguai e Cabo Verde, no Grupo H.