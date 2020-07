Pedro Caixinha é o novo treinador do Al Shabab.

O treinador português fechou este domingo acordo com o clube de Riade, para assinar um contrato válido por dois anos, segundo informa o Al Shabab em comunicado. Pedro Caixinha chega a Riade no próximo domingo para rubricar o vínculo e começar de imediato a trabalhar no novo clube.

Inicialmente Caixinha tinha previsto tomar conta da equipa apenas na próxima época, a partir de setembro, mas por iniciativa do clube as coisas foram aceleradas e o treinador português vai orientar o Al Shabab também nos jogos finais desta temporada, que recomeça na Arábia Saudita em agosto.

O Al Shabab ocupa atualmente o oitavo lugar da classificação, mas Caixinha acredita que no futuro, com um bom planeamento, pode lutar pelo título.