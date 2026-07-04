O avançado argelino Riyad Mahrez deixou o Al Ahli, ao fim de três temporadas.

Através das redes sociais, o emblema saudita confirmou a saída do jogador de 35 anos, que tinha mais uma época de contrato.

Mahrez deixa o clube com duas Ligas dos Campeões da Ásia e uma Supertaça da Arábia Saudita no currículo, além dos 37 golos e 46 assistências que somou em 122 jogos.

Recentemente, recorde-se, Mahrez também anunciou a retirada da seleção da Argélia.