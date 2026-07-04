Internacional
Há 10 min
OFICIAL: Riyad Mahrez deixa o Al Ahli
Internacional argelino ainda tinha mais um ano de contrato
Internacional argelino ainda tinha mais um ano de contrato
O avançado argelino Riyad Mahrez deixou o Al Ahli, ao fim de três temporadas.
Através das redes sociais, o emblema saudita confirmou a saída do jogador de 35 anos, que tinha mais uma época de contrato.
Mahrez deixa o clube com duas Ligas dos Campeões da Ásia e uma Supertaça da Arábia Saudita no currículo, além dos 37 golos e 46 assistências que somou em 122 jogos.
Recentemente, recorde-se, Mahrez também anunciou a retirada da seleção da Argélia.
🏟 122 Appearances
⚽️ 37 Goals
🎯 46 Assists
Thank you, Riyad Mahrez 💚 pic.twitter.com/70X8GRZrmL
— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) July 4, 2026
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