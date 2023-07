Slaven Bilic foi este sábado anunciado como novo treinador do Al Fateh, da Arábia Saudita, onde joga o ex-portista Cristian Tello.

O croata regressa assim a um país que bem conhece, depois de em 2018-19 ter trabalhado no Al Ittihad, que é agora orientado pelo português Pedro Emanuel.

Nesta altura, Bilic estava sem clube, depois de em março ser despedido do Watford, da II Liga Inglesa. Ele que foi o responsável pela contratação de Henrique Araújo, em janeiro, por empréstimo do Benfica.

Antes disso, quando estava na Arábia Saudita, já tinha tentado levar Krovinovic para o Al Ittihad, acabando mesmo por contratar o jogador mais tarde, quando treinava o West Bromwich. Também negociou com o Sporting a aquisição de William Carvalho, que não se concretizou.

O treinador está portanto habituado a relacionar-se com portugueses, ele que foi durante seis anos selecionador croata, o que na altura lhe trouxe grande fama. Antes disso, enquanto jogador, esteve no Euro 96 (no qual defrontou Portugal) e no Mundial 98 (no qual terminou em terceiro lugar), naquelas que foram as primeiras participações da Croácia em grandes provas, após a separação da Jugoslávia.