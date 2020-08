Vítor Campelos foi despedido do comando técnico do Al Taawon, informou o clube nas redes sociais.

O técnico português abandona o emblema saudita depois de seis derrotas consecutivas, a última este domingo, na receção ao Al-Ettiqaf.

Campelos despede-se do Al Taawon com apenas três vitórias em 15 jogos, ele que tinha iniciado a época no Moreirense.

A formação da Arábia Saudita conta no plantel com o português Ricardo Machado, além de Cássio, Nildo Petrolina e Héldon, jogadores com passado no futebol luso.