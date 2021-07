Paulinho está a caminho do Al Shabab. O Maisfutebol apurou que o emblema da Arábia Saudita acertou esta segunda-feira a contratação do médio-ofensivo do Boavista, que vai assinar um contrato válido por quatro anos. O valor da venda ultrapassa a casa do um milhão de euros.

Esperado já esta semana em Marbella, em Espanha, onde os sauditas têm feito pré-temporada, o brasileiro, de 24 anos, despediu-se da equipa axadrezada no último domingo, na vitória por 1 a 0 em cima do Marítimo, na Taça da Liga.

Também na mira do Internacional de Porto Alegre, Paulinho tinha apenas mais uma temporada de contrato com o Boavista (até junho de 2022), que era dono de 50% do passe do atleta, o que acabou por facilitar a negociação em definitivo.