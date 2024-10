Stefano Pioli assumiu que trabalhar com Ronaldo foi um fator determinante para aceitar o convite do Al Nassr. Na antevisão ao dérbi com Al Hilal, o treinador italiano elogiou o internacional português.

«Sempre pensei que o Cristiano é um grande campeão. Mas, acima de tudo, é um grande profissional com uma grande ética de trabalho, uma grande cultura de sempre tentar expressar-se ao máximo», disse o treinador de 59 anos aos meios de comunicação da liga saudita.

«Estou a descobrir um menino que já não é jovem, mas com o mesmo entusiasmo, com a mesma paixão. Como quando era criança, ele quer sempre tentar dar o melhor no que faz, chegar ao máximo, fazer muitos golos e ajudar a equipa. Foi uma boa surpresa», prosseguiu.

«O facto de haver o Cristiano na equipa também foi uma coisa importante e por isso aceitei de boa vontade, com muito entusiasmo, com muita vontade», afirmou ainda.

O técnico italiano, que sucedeu a Luís Castro, venceu os primeiros sete jogos, mas vem de um empate para o campeonato e da eliminação da Taça do Rei da Arábia Saudita. Na sexta-feira, o Al Nassr defronta o Al Hilal, de Jorge Jesus.