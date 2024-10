Luís Castro deixou o Al Nassr no mês passado depois de um arranque de temporada aquém das expetativas. Em jeito de balanço, o técnico português revisitou a passagem pela Arábia Saudita e deixou elogios quer ao Al Hilal, de Jesus, quer a Cristiano Ronaldo.



«Balanço? Ganhámos a Taça dos Campeões Árabes, perdemos a final da Taça do Rei nos penáltis e fomos eliminados nos quartos de final da Champions asiática. Foi uma temporada dura, com muitos jogos. Havia uma grande expetativa pelos jogadores que tínhamos no plantel: Cristiano, Mané, Brozovic, Laporte. De fora pensavam: 'Vão ganhar tudo'. Porém, os nossos rivais também tinham esse objetivo», começou por dizer, em entrevista ao jornal espanhol Marca.



Apesar de apenas ter conquistado um título nos 14 meses em que esteve no clube, o treinador, de 63 anos, mostra-se «contente» pelo trabalho desenvolvido em Riade. «Ficámos com a sensação de que, sem o Al Hilal, as coisas tinham sido diferentes, mas a vida é assim. Muitas vezes o Real Madrid não consegue os objetivos porque existe o Barça e vice-versa. Uma equipa não deixa de ser grande por não ganhar num determinado momento. O Al Nassr iniciou um novo projeto e estou contente porque, mais do que títulos, fizemos crescer o clube em várias áreas», considerou.



«Há uma coisa que é clara: os treinadores estão nos clubes até que as direções queiram. Foi estranho, nunca tinha saído a meio da temporada. Custou, mas não penso se foi justo ou injusto. O Al Nassr sempre me tratou de forma muito correta», acrescentou.



Questionado sobre Cristiano Ronaldo, Luís Castro desfez-se em elogios ao compatriota. «O Cristiano estava, está e estará determinado a ser o melhor. Vê-se diariamente em cada treino. Tem uma vontade permanente de jogar, de quebrar recordes e de marcar os golos mais bonitos. Quando convives com ele, percebes por que razão é um fenónemo. Continua a ser decisivo em tudo o que faz. Tem um grande amor pelo futebol, foi o que lhe deu quase tudo», referiu.



«Se Ronaldo pode chegar aos mil golos? Não depende dele, mas sim do contexto. Tentámos tirar o máximo de rendimento do Cris e conseguimos que terminasse 2023 como o jogador com mais golos no ano civil (54). Espero que tenha o contexto favorável para superar essa marca», respondeu ainda.



Por último, Luís Castro desmentiu que tenha recebido uma proposta do Flamengo e abordou o futuro a curto prazo. «Europa, América do Sul, Médio Oriente, não tenho preferência. Quem gosta de futebol tem de estar preparado para tudo. O importante é ir para um clube onde me sinta acarinhado e respeitado», concluiu.