Contratado ao Fenerbahçe há meio ano, Marcel Tisserand viveu este domingo uma experiência que decerto não esperaria viver: defender Cristiano Ronaldo.

Jogador do Al Ettifaq, Tisserand foi titular na derrota frente ao Al Nassr, que marcou a estreia do internacional português pelo clube de Riade. E Ronaldo impressionou.

«Não foi fácil. [Ronaldo] é um jogador diferente, estávamos mais concentrados do que o normal, demos-lhe mais atenção. Mas no geral, não foi mau», começou por dizer, à RMC Sport.

«Ele ainda tem pernas, não como se tivesse 20 anos, mas continua forte fisicamente, dá para ver que se cuida. Em certas corridas ou movimentos, ainda é muito perigoso. Não foi fácil para ele porque estava a jogar pela primeira vez com os novos colegas, mas acho que vai adaptar-se rápido», continuou.

Tisserand admitiu, de resto, que o Al Nassr aproveitou os espaços originados pela presença de Cristiano em campo: «O Ronaldo tem uma certa presença natural, chama a atenção. Os defesas prestam mais atenção quando ele está na área. É um jogador que monopoliza as atenções, esquecíamo-nos dos outros. Eles aproveitaram os espaços deixados pelo Ronaldo.»

«As coisas foram crescendo com o tempo, conforme o jogo se aproximava. Sentimos que alguma coisa de diferente estava a acontecer no campeonato. Agora os jogos têm transmissão, as pessoas gostam, e espero que continue e que haja mais jogadores destes a virem para a Arábia Saudita», concluiu, sobre a chegada de Ronaldo ao Al Nassr, ele que confessou ainda que havia muita gente a querer a camisola do capitão da Seleção Nacional.