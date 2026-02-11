De Riade, na Arábia Saudita, a Ashgabat, no Turquemenistão, distam mais de dois mil quilómetros. É esse o espaço que separa Jorge Jesus de Cristiano Ronaldo e João Félix em dia de jogo.

O Al Nassr enfrenta o Arkadag para a Champions 2 da Ásia sem os pesos pesados. Jorge Jesus convocou praticamente apenas jogadores sauditas, com os brasileiros Bento e Ângelo no onze inicial.

Em Riade, no centro de treinos do clube, ficaram Cristiano Ronaldo, João Félix, Iñigo Martínez, Marcelo Brozovic, Kingsley Coman e Sadio Mané, bem como os sauditas Nawaf Al-Aqidi e Sultan Al-Ghannam. O treino foi supervisionado por assistentes de Jorge Jesus.

Este será o último jogo em que Ronaldo cumpre «greve» após ter chegado a entendimento com o Fundo Público de Investimento saudita. O Al-Nassr é segundo classificado, a um ponto do Al Hilal, e prepara duelo com o Al Fateh para a 22.ª jornada.