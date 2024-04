Após a eliminação nas meias-finais da Champions asiática, o Al Hilal venceu o Al Fateh por 3-1 no regresso aos jogos da Liga saudita.



Sem algumas das principais figuras como Neymar, Malcom, Mitrovic, Salem Al Dawsari, a equipa de Jorge Jesus sentiu dificuldades para contrariar a organização do conjunto orientado por Bilic e que conta com o ex-FC Porto Tello.



Foi preciso esperar pela segunda parte para o marcador mexer. E contra todas as previsões foi o Al Fateh quem inaugurou o marcador numa transição rápida. Lucas Zelarayán recebeu na direita e rematou rasteiro com a bola a passar por baixo do corpo de Bono - não ficou bem na fotografia.



Porém, a vantagem forasteira durou cerca de um minuto. Numa combinação pela esquerda, Nasser Al Dawsari cruzou para a saída em falso de Rinne aproveitada por Michael. O brasileiro cabeceou de pronto para a baliza deserta e o corte de um jogador do Al Fateh já foi conseguido quando a bola tinha ultrapassado na totalidade a linha de golo - a tecnologia validou o golo, de resto.



Jorge Jesus foi ao fundo do banco à procura de soluções para chegar ao triunfo e fez um tripla substituição, lançando Al Qahtani, Al Hamdan e Shehri. Acabaria por ser o segundo jogador lançado, Al Qahtani, a ajudar o Al Hilal a desbloquear a partida: foi travado em falta na área e o árbitro assinalou penálti após rever o lance no monitor. Da marca dos 11 metros, Rúben Neves não vacilou e consumou a reviravolta do líder do campeonato.



Jesus apenas respirou de alívio (imagine-se) aos 90+17 (!) quando Al Bulayhi fez o 3-1 final na recarga a um livre de Milinkovic-Savic que Rinne não segurou. Com esta vitória, o Al Hilal chegou aos 80 pontos e aumentou para 12 à condição a vantagem para o Al Nassr. Por seu turno, o Al Fateh divide o sexto lugar com o Al Ettifaq.