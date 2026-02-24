Na luta pelo título, o Al Hilal empatou por 1-1 com golo de Rúben Neves, diante do Al Taawon, em jogo da décima jornada da liga saudita.

Depois de um empate (1-1) frente ao Al Ittihad, de Sérgio Conceição, a formação orientada por Simone Inzaghi procurava voltar às vitórias frente ao quinto classificado.

Na primeira parte, Rúben Neves abriu a contagem do marcador para a equipa visitante (41m). O internacional português, da marca dos 11 metros, rematou forte e fez o 1-0. No entanto, Martinez Tobinson, também de grande penalidade, restabeleceu a igualdade no marcador aos 45+4 minutos. No segundo tempo, o Al Hilal não foi capaz de chegar à vantagem e manteve-se o empate.

Com este resultado, a formação de Rúben Neves ocupa o terceiro lugar, com 55 pontos, a um ponto do líder Al Ahli e com os mesmos pontos do Al Nassr, que é segundo e tem menos um jogo (visita o Al Najma na quarta-feira). O Al Taawon, por sua vez, permanece no quinto lugar, com 40 pontos.

Noutros jogos, o Al Ittihad, orientado por Sérgio Conceição, empatou frente ao Al Hazem, de Fábio Martins e Bruno Varela, por 1-1.

Numa primeira parte sem golos, Roger Fernandes (80m) fez o primeiro da partida e apontou o quinto golo na temporada. No entanto, bastaram quatro minutos para Abdulaziz Al Dhuwayhi (84m) repor a igualdade, resultado que não se alterou até ao apito final.

Com este empate, a equipa de Sérgio Conceição soma 39 pontos e permanece em sexto lugar. Já o Al Hazem, ocupa o 13.º lugar, com 25 pontos.

O Al Kholood foi ao reduto do Al Khaleej vencer por 3-2. O Al Kholood soma três pontos importantes na luta pela manutenção e, com este triunfo, segue com 22, no 14.º lugar. O Al Khaleej, por sua vez, está no nono lugar, com 27 pontos.