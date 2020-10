O Al-Nassr de Rui Vitória perdeu esta quinta-feira no terreno do Al-Taawon, por 1-0, e somou a segunda derrota em outros tantos jogos no campeonato saudita.

Apesar de ter jogado em vantagem número desde os nove minutos, devido à expulsão de Al Mousa, a equipa do técnico português acabou derrotada graças a um golo de Tawamba aos 63 minutos.

A mesma sorte teve Ivo Vieira, que viu o «seu» Al Wehda ser derrotado na casa do Al Ahli, também por 1-0. Numa altura em que o técnico já tinha lançado o português Hernâni em campo - entrou aos 69 minutos -, a equipa visitada chegou ao golo da vitória por Mitrita, aos 73 minutos.