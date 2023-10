O Al Hilal aproveitou os deslizes de Al Ittihad e de Al Nassr para se isolar na liderança da Liga da Arábia Saudita. O conjunto orientado por Jorge Jesus venceu por 3-0 na visita ao terreno do Al-Akhdoud e subiu ao primeiro lugar com mais quatro pontos que o campeão e o vice-campeão sauditas e mais um que o Al Taawon.



Com Rúben Neves de início, mas sem Neymar, a equipa do técnico português precisou de apenas dez minutos para abrir o marcador por intermédio de Michael. O Al Hilal ficou ainda mais confortável no jogo depois de Al Rubaie ter sido expulso no fecho da primeira parte.



Os sérvios Milinkovic-Savic e Mitrovic anotaram o segundo e terceiros golos, respetivamente, e deixarma Jesus a sorrir no topo da Liga saudita. Refira-se que o Al Hilal poderia ter chegado à goleada não fosse o penálti falhado por Al Dawsari.