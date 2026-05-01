Jorge Jesus teve um mês de abril imaculado na Liga saudita e vê agora o trabalho ser reconhecido. O treinador do Al Nassr venceu os quatro jogos do calendário do mês e foi considerado o melhor técnico de abril naquela competição.

O Al Nassr, equipa que conta com Cristiano Ronaldo e João Félix nas suas fileiras, bateu o Al Najma, Al Akhdoud, Al Ettifaq e Al Ahli. Marcou dez golos e sofreu apenas dois.

Pelo meio, a formação ainda venceu dois jogos na Champions 2 asiática apurando-se para a final da competição. O Al Nassr está numa série de 20 jogos consecutivos a ganhar.

O formação de Riade é líder na competição, com 79 pontos, mais oito que o Al Hilal (que tem menos um jogo).