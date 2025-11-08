Ainda não foi desta que Sérgio Conceição se estreou a vencer na Liga saudita. Com Danilo Pereira e Roger Fernandes no onze inicial, o Al Ittihad perdeu com o Al Ahli (1-0), na oitava jornada da Liga saudita, num encontro com poucos motivos de interesse e que acabou resolvido pela aliança do físico de Kessié com o talento de Mahrez.

A primeira parte do encontro não vai deixar saudades. Com as duas equipas sem ideias para superarem a organização defensiva adversária, as ocasiões de golo rarearam. Aliás, a única ocasião digna desse nome surgiu já no tempo de compensação, quando Kessié, isolado, viu o guarda-redes, Rajkovic, e o poste da baliza do Al Ittihad negaram-lhe o golo na mesma jogada.

Depois de ter sido a única equipa capaz de criar perigo na etapa inicial, o Al Ahli adiantou-se no marcador aos 55 minutos, por Riyad Mahrez, a passe de Kessié. Danilo ainda tentou intercetar o cruzamento do costa-marfinense, mas chegou um tudo-nada atrasado ao lance.

Pese embora o forte apoio vindo das bancadas, o Al Ittihad pouco ou nada assustou o guarda-redes do Al Ahli, residindo aqui grande parte da explicação para a derrota. A exceção aconteceu no último lance da partida, quando Danilo, na sequência de um canto, obrigou Mendy a uma grande defesa.

O triunfo deixa o Al Ahli na quinta posição da Liga saudita, agora com 16 pontos, menos oito do que o líder Al Nassr, que neste sábado venceu o NEOM. Quanto ao Al Ittihad, o campeão em título, ocupa um modesto oitavo posto, com apenas 11 pontos.