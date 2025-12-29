VÍDEO: Al Fateh de José Gomes soma segunda vitória seguida na Liga saudita
Venceu na casa do Al Khaleej, por 1-0, no arranque da 12.ª jornada
E vão duas vitórias consecutivas na Liga saudita para o Al Fateh, que tem como treinador o português José Gomes. A desta segunda-feira foi alcançada no estádio do Al Khaleej, por 1-0, e permite a subida ao 11.º lugar da tabela.
Num duelo que colocou frente a frente os portugueses Pedro Rebocho (Al Khaleej) e Jorge Fernandes (Al Fateh), prevaleceu o golo apontado por Matías Vargas, perto do intervalo.
O avançado argentino marcou o terceiro golo nos últimos dois jogos, depois de ter bisado no triunfo do Al Fateh frente ao Al Ahli, na jornada anterior, por 2-1.
O Al Khaleej, que vai numa série de três derrotas seguidas no campeonato, quase empatou aos 68 minutos, quando Masouras acertou no poste da baliza defendida por Fernando Pacheco.
A 12.ª jornada da Liga saudita prossegue esta segunda-feira com os jogos Al Riyadh-Al Hazm (17h30) e Al Taawoun-Al Najma (17h30). O líder, Al Nassr, visita o terreno do Al Ettifaq na terça-feira (17h30).