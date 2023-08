O Al Hilal, de Jorge Jesus, venceu o Al Raed por 4-0, na terceira jornada do campeonato saudita.

O treinador português promoveu as estreias do guarda-redes Bono e do avançado Aleksandar Mitrovic, que foram titulares. De resto, o internacional sérvio abriu o marcador aos 42 minutos, com um golpe de cabeça após um cruzamento de Rúben Neves, que também alinhou de início.

Na segunda parte, Salem Al Dawsari bateu o guarda-redes português André Moreira em duas ocasiões. Primeiro, de penálti, aos 56 minutos e, aos 69, com um remate após jogada de Malcom.

À entrada para o último quarto de hora da partida, o sérvio Milinkovic-Savic foi expulso com cartão vermelho direto, depois de um desentendimento com Oumar González, onde os dois jogadores encostaram cabeças. O médio do Al Hilal viu logo vermelho, enquanto o defesa do Al Raed foi admoestado apenas com amarelo, o segundo no encontro, tendo também sido expulso.

Em cima do minuto 90, Al Hamdan fez o 4-0.

O Al Hilal soma sete pontos no campeonato, fruto de duas vitórias e um empate.

À semelhança da equipa de Jesus, também o Al Ittihad de Nuno Espírito Santo e Jota (lançado aos 67m) venceu na terceira ronda. O campeão saudita derrotou o Al Riyadh por 4-0.

Karim Benzema fez o primeiro da partida aos 17 minutos e Abderrazak Hamdallah bisou, primeiro de penálti (25m) e depois com um pontapé de bicicleta (45+10m).

A equipa de NES manteve a baliza a zeros pela terceira jornada consecutiva e Marcelo Grohe foi decisivo para isso mesmo, ao defender um penálti aos 89 minutos.

Nos descontos, Al Amri fixou o resultado, a passe de Benzema.

O Al Ittihad segue em grande neste início de temporada, com três triunfos noutras tantas jornadas.

Noutro dos jogos do dia, o Al Khaleej, de Pedro Emanuel, foi a jogo com Ivo Rodrigues, Pedro Rebocho e Fábio Martins de início e empatou com o Al Ettifaq (1-1).

Fábio Martins, após um excelente lance individual, apontou o golo do Al Khaleej (29m), enquanto Vitinho (50m) marcou o tento da formação comandada por Steven Gerrard.

Também esta quinta-feira, o Al Ahli bateu o Al Akhdoud (1-0) e o Al Wehda venceu o Al Taee por 3-0.