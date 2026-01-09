Karim Benzema foi a estrela maior na sexta vitória consecutiva do Al Ittihad, a quinta seguida no campeonato, ao apontar três dos quatro golos com que a equipa orientada por Sérgio Conceição derrotou o Al Kholood (4-0), na 14.ª jornada da Liga saudita.

Antes de o internacional francês ter entrado em ação, a expulsão do defesa-central William Troost-Ekong, no Al Kholood, ao minuto 8, revelou-se um momento importante para a história do jogo.

Benzema não demorou a tirar partido dessa vantagem, completando o hat-trick durante o primeiro tempo. Fez o 1-0 ao minuto 13, de penálti, e os restantes dois com finalizações simples após cruzamentos oriundos do lado direito do ataque.

Os portugueses Danilo Pereira e Roger Fernandes foram titulares no Al Ittihad, que ampliou a margem no marcador perto do minuto 90, por Saleh Al Shehri.

Com os três pontos somados esta sexta-feira, a equipa orientada por Sérgio Conceição sobe, à condição, ao sexto lugar da Liga saudita, com 26 pontos. O Al Ahli, que tem 25, só joga no sábado, na casa do Al Akhdoud.

Comodamente instalado no pódio continua o Al Taawoun, que esta tarde derrotou o Al Shabab por 2-0 e apanhou o Al Nassr, de Jorge Jesus, João Félix e Cristiano Ronaldo, na segunda posição. A dupla soma 31 pontos e está a quatro de distância do líder, o Al Hilal.