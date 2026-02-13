VÍDEO: Al Ittihad de Conceição volta às vitórias na Liga saudita
Equipa de Jeddah derrota o Al Fayha, de Pedro Emanuel, na 22.ª jornada
Equipa de Jeddah derrota o Al Fayha, de Pedro Emanuel, na 22.ª jornada
Depois da derrota no Clássico com o Al Nassr, o Al Ittihad, de Sérgio Conceição, voltou às vitórias na Liga saudita frente ao Al Fayha, orientado pelo português Pedro Emanuel, que bateu por 2-1, esta sexta-feira, para a 22.ª jornada.
O campeão em título saudita, que contou com Danilo Pereira e Roger Fernandes no onze inicial, adiantou-se no marcador aos 36 minutos, pelo internacional marroquino Youssef En-Nesyri, na sequência de um canto batido por Doumbia.
A vantagem durou até ao minuto 55, quando Fashion Sakala, solto nas costas de Danilo Pereira, cabeceou para o empate, numa jogada iniciada numa perda de bola em zona perigosa de Hasan Kadesh.
Foi já sem Roger em campo (saiu aos 79 minutos) que Kadesh se redimiu do erro no lance do empate, ao apontar o 2-1, a sete minutos dos 90. Na resposta, Sakala quase bisou, mas acertou no poste da baliza defendida por Rajkovic.
O triunfo permite ao Al Ittihad recuperar a sexta posição da Liga saudita, agora com 37 pontos, enquanto o Al Fayha se mantém no 12.º posto, com 23.
De recordar que, esta sexta-feira, o líder Al Hilal venceu o Al Ettifaq (2-0) e o segundo classificado Al Ahli goleou o Al Shabab (5-2). No sábado, o Al Nassr, de Jorge Jesus, João Félix e Cristiano Ronaldo, visita o terreno do Al Fateh, de José Gomes e Jorge Fernandes.