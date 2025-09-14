VÍDEO: Al Nassr com Ronaldo e Félix vence e é líder sem golos sofridos
Triunfo da equipa treinada por Jorge Jesus ante o Al Kholood, por 2-0, na segunda jornada
O Al Nassr, treinado pelo português Jorge Jesus e com os também portugueses Cristiano Ronaldo e João Félix em campo, recebeu e venceu o Al Kholood, por 2-0, na noite deste domingo, em jogo da segunda jornada da liga saudita.
Depois do 0-0 registado ao intervalo, o Al Nassr abriu o marcador na sequência de uma boa combinação entre Sadio Mané e Kingsley Coman, com o senegalês a rematar rasteiro, na área, para o fundo da baliza, aos 52 minutos.
O 2-0 no marcador foi apontado de cabeça, por Iñigo Martínez, aos 81 minutos, na sequência de um canto batido por Marcelo Brozovic, do lado direito.
O Al Kholood teve, pouco depois, uma grande ocasião para ainda alimentar esperanças em pontuar. Porém, Maolida permitiu a defesa do guarda-redes Raghid Najjar, num penálti.
Com este resultado no jogo que fechou a jornada, o Al Nassr assume a liderança, com seis pontos em duas jornadas, o mesmo registo de Al Khaleej e Al Ittihad. Porém, o Al Nassr tem melhor saldo de golos: 7-0, para 7-1 do Al Khaleej e 9-4 do Al Ittihad.