O Al Nassr voltou a tremer, mas desta vez não caiu. Na receção ao Al Shabab, na 16.ª jornada da Liga saudita, a equipa de Jorge Jesus, João Félix e Cristiano Ronaldo começou por desperdiçar uma vantagem de dois golos, antes de carimbar o regresso aos triunfos (3-2) numa fase em que já jogava em superioridade numérica.

Os canarinhos entraram com tudo no jogo. Acossados pelas três derrotas consecutivas no campeonato, já venciam por 2-0 antes de se terem concluído os primeiros 10 minutos do encontro.

Primeiro, Saad Balobaid fez autogolo (2m) após uma boa jogada entre Cristiano Ronaldo e João Félix, e pouco depois Kingsley Coman ampliou a vantagem com um pontapé de bicicleta.

Apesar do bom arranque, o Al Nassr não foi capaz de esconder a intranquilidade que o apoquenta nos últimos tempos e, depois de uma saída em falso do guarda-redes Bento que Ferreira Carrasco não foi capaz de aproveitar (20m), o Al Shabab conseguiu mesmo reduzir, aos 31 minutos, num lance em que a ação de Carlos Júnior (ex-Santa Clara) conduziu ao autogolo de Mohamed Simakan.

O empate não tardaria. Surgiu nos instantes iniciais da segunda parte, apontado por Carlos Júnior, que aproveitou uma escorregadela de Iñigo Martínez para se isolar e bater Bento.

A vantagem perdida despertou o Al Nassr, que só não fez o 3-2 ao minuto 64 porque Marcelo Grohe, com uma defesa difícil, o negou a Wesley.

Pouco depois veio a expulsão de Vincent Sierro (67m), o que ajudou ao intensificar da pressão dos locais, que acabariam mesmo por marcar, aos 76 minutos, por Abdulrahman Ghareeb, na recarga a uma defesa incompleta do guarda-redes do Al Shabab. E, assim, carimbaram o regresso aos triunfos na Liga, quatro jornadas depois.

Nos restantes jogos deste sábado, o Al Ahli venceu, com dificuldade, no terreno do Al Kholood (1-0), graças a um golo feliz de Ivan Toney (74m), e somou o quinto triunfo consecutivo no campeonato, que o deixa na vice-liderança da Liga saudita, igualado com o Al Nassr. A dupla tem agora 34 pontos, menos quatro do que o comandante Al Hilal.

Destaque ainda para o empate (1-1) entre o Al Fayha, de Pedro Emanuel, e o Damac, de Armando Evangelista. Os golos foram apontados na primeira parte, por Fashion Sakala (26m, de penálti) e Abdullah Al Qahtani (41m).

As duas equipas continuam separadas por três pontos na tabela classificativa, com vantagem para o Al Fayha, que soma 14.