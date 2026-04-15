O Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, João Félix e Jorge Jesus, venceu esta quarta-feira o Al Ettifaq por 1-0, em jogo a contar para a 29.ª jornada do campeonato saudita.

Com Cristiano Ronaldo e João Félix a titulares, foi Coman que fez o golo da vitória da equipa.

Aos 31 minutos, o capitão da equipa das Quinas rematou em jeito para uma grande defesa do guarda-redes adversário. O avançado francês aproveitou a defesa incompleta e, sem qualquer oposição, encostou para o primeiro.

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No segundo tempo, o Al Nassr continuou com o domínio do encontro, mas sem conseguir ampliar a vantagem.

Com esta vitória, a formação orientada por Jorge Jesus segue no primeiro lugar, com 76 pontos e está cada vez mais próxima do título. O Al Ettifaq, por sua vez, ocupa o sétimo lugar, com 42 pontos.