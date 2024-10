Oito jogos, oito vitórias. Um registo perfeito do Al Hilal que segue na liderança isolada da Liga saudita ao fim de oito rondas.



Este sábado, a formação de Jorge Jesus derrotou o Al-Taawon por 2-0 com João Cancelo em plano de evidência. O internacional português foi titular, ao contrário de Rúben Neves que não esteve na ficha de jogo, e assistiu Mitrovic para o 1-0 aos 15 minutos. O lateral fugiu pela direita e cruzou rasteiro para a finalização simples do goleador sérvio - leva dez golos na prova.



Em vantagem, o campeão saudita não se livrou de um susto no arranque da segunda metade. Valeu, contudo, que o golo de João Pedro fosse anulado após recurso ao VAR. Não festejou o Al-Taawon, celebrou o Al Hilal para alívio de Jorge Jesus.



Milinkovic-Savic aproveitou uma saída em falso do guarda-redes contrário para assinar o 2-0 aos 62 minutos. O jogo ficou decidido nesse momento e o Al Hilal geriu confortavelmente a vantagem até ao apito final.



Classificação da Liga saudita