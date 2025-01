Um grande golo de Daniel Podence abriu caminho à reviravolta do Al Shabab frente ao Al Riyadh, jogo referente à 15.ª jornada da Liga saudita, que venceu por 2-1.

A abrir o segundo tempo, Al Shehri adiantou os forasteiros no marcador, mas o internacional português igualou aos 71 minutos e assistiu para o segundo, apontado por Hamdallah, no tempo de compensação.

No final da partida, Daniel Podence agradeceu o apoio dos adeptos.

O triunfo permite ao Al Shabab consolidar o sexto lugar na Liga saudita. Quatro posições abaixo segue o Damac, orientado pelo português Nuno Almeida, que sofreu uma pesada derrota perante o Al Ettifaq (0-3), do inglês Steven Gerrard.

Moussa Dembélé bisou na primeira parte, tendo, pelo meio, Bedrane visto um golo ser-lhe anulado por fora de jogo. Na etapa complementar, o brasileiro Vitinho, assistido por Dembélé, fechou as contas da partida. O jovem avançado português, João Costa, de 19 anos, foi lançado no jogo, pelo treinador do Al Ettifaq, ao minuto 63.