O Al Hilal, orientado por Leonardo Jardim, foi derrotado pelo Al Nasr, por 2-0, graças aos golos dos velhos conhecidos do futebol português Vincent Aboubakar e Anderson Talisca.

Num jogo em atraso da oitava jornada do campeonato saudita, o avançado camaronês, que passou pelo FC Porto, inaugurou o marcador aos 39 minutos. Já em cima dos 90, o brasileiro ex-Benfica sentenciou a partida através de uma jogada em contra ataque.

Após dois empates, esta foi a primeira derrota em jogos do campeonato do conjunto que, além de ser orientado pelo técnico português, conta com Moussa Marega, Matheus Pereira, Luciano Vietto e André Carrillo.

O Al Hilal segue no quarto lugar, com 21 pontos e a cinco do líder isolado Al-Ittihad. Já o Al Nasr é quinto, com 20.