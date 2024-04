O Al Hilal, de Jorge Jesus, derrotou, fora de casa, o Al Khaleej, de Pedro Emanuel, por 4-1 e somou a 32.ª vitória consecutiva, na jornada 27 da Liga Saudita. Rúben Neves foi titular na equipa visitante, tal como Fábio Martins, Ivo Rodrigues e Pedro Rebocho no conjunto da casa.

Logo aos sete minutos, erro incrível de Sehic, guarda-redes do Al Khaleej, que entregou de bandeja a bola a Shehri. O avançado só teve de empurrar para a baliza deserta para o 1-0, que não durou muito tempo.

Dois minutos depois, Fábio Martins cruzou de forma perfeita para a cabeça de Sherif, que atirou fora do alcance de Bono para o 1-1, que se manteve até perto do intervalo.

Aos 42 minutos, Milinkovic-Savic, com um passe fantástico, isolou Malcom, que na cara do guarda-redes não tremeu e fez o 2-1, que se manteve até aos 48 minutos da partida.

No início do segundo tempo, Saud Abdulhamid cruzou largo para o segundo poste, onde estava Malcom, que de forma acrobática, rematou para as redes adversárias para o bis no encontro.

Já no tempo de compensação, Al Hamdan foi derrubado dentro da área pelo guarda-redes e o árbitro assinalou grande penalidade para o Al Hilal. O próprio camisola 14 do conjunto de Riade converteu, à Panenka, o castigo máximo e confirmou a goleada de Jorge Jesus sobre Pedro Emanuel.

Com este resultado, o Al Hilal continua na liderança do campeonato saudita, com 77 pontos, mais 12 do que o Al Nassr, que é segundo classificado. O Al Khaleej, de Pedro Emanuel, ocupa o 9.º posto, com 34 pontos.