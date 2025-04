Foram momentos insólitos que se viveram em Jeddah, durante a derrota do Al Hilal frente ao Al Ahly que afastou a equipa de Jorge Jesus da final da Champions Asiática.

O treinador português tinha colocado Kaio César em campo há nove minutos, quando Koulibaly foi expulso. Obrigado a reorganizar a equipa, Jesus tirou Kaio César de campo para colocar um defesa.

Ora Kaio César nem queria acreditar. O ex-Vitória ficou vários segundos no relvado, sem saber o que fazer, depois levantou as mãos ao ar, chutou no ar, atirou com as caneleiras, sentou-se no banco e puxou os próprios cabelos.

Estava 'louco'.