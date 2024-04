O Al Hilal, de Jorge Jesus, conquistou a Supertaça saudita, ao vencer o Al Ittihad (4-1) na final, mas o que se passou após o jogo teve tanto de inusitado como de reprovável.

Hamdallah entrou numa discussão com um adepto, atirou-lhe água e foi agredido, de seguida, com uma espécie de chicote.

As autoridades de segurança intervieram de imediato e retiraram o adepto do local, enquanto os companheiros e o staff do Al Ittihad tentaram defender Hamdallah.

Ora veja: